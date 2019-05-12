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İran'ın 30 milyar doları kayıp

İhracattan elde ettiği 40 milyar dolardan yalnızca 10 milyar doların ülkeye girdiğini belirten yetkililer ihracatçılara çağrı yaptı.

AA | 12.05.2019 - 10:14..
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İran'ın 30 milyar doları kayıp

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Mir Şucaiyan, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada ülkenin petrol dışı ihracatıyla ilgili bilgiler paylaştı.

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İran hükümetinin yaptırımlar nedeniyle petrol satışında sorunlar yaşadığını ve bu şartlarda dış ticaret çarkının dönebilmesi için özel sektörün yardımcı olması gerektiğini ifade eden Şucaiyan, dövizin nakit olarak ya da ülkenin ihtiyaç duyduğu birinci kalem mallar şeklinde ülkeye geri dönmesinin sağlanmasını istedi.

İran'ın 30 milyar doları kayıp

30 MİLYAR DOLAR KAYIP

İran'ın ihracattan elde ettiği 40 milyar doların 30 milyarının ne nakit ne de mal olarak ülkeye girmediğini aktaran Şucaiyan, "Bazı ihracatçılar, sattıkları ürünlerin parasıyla üretim için ham madde aldıklarını iddia ediyor ancak tüm bunlar ticaret kartları ve Nima Sisteminde görülüyor. Petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar doların 30 milyar doları ülkeye geri dönmedi." ifadelerini kullandı.

İran'ın 30 milyar doları kayıp

Hükümet, döviz kurunu 4 bin 200 tümende sabitledi ve birinci kalem olarak belirlediği ülkenin ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerini ithal eden şirketlere bu fiyattan satıyor. Ülkede ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını Nima adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satıyor.

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