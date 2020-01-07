İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran, kendi içinde Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninden sonra en büyük 2. cenaze törenini gerçekleştirdi...

ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde, izdihamdan dolayı facia yaşandı.

İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni öncesi Süleymani'nin cesedinin bulunduğu tabuta daha yakın olmak isteyenlerin çıkardığı izdiham sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralandı.

BUGÜN DEFNEDİLEMEYECEK

Kasım Süleymani'nin defin işlemi, yaşanan ölümler nedeniyle ertelendi.

İRAN'DA BU TARZ VAKALAR İLK DEĞİL

Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünel isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.

Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989 tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar..

CESEDİ ÇIRILÇIPLAK ORTADA KALMIŞTI

Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde ise cesedi sevenleri tarafından tabutundan çıkarılmış, kefeninden bir parça alayım diyen insanlar uluorta dini lideri çırılçıplak bırakmışlardı.

Cenaze töreninde yaşanan izdiham sonucu ölü ve yaralılar da vardı.

Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreni - 1989 İZLE