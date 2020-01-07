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İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

Kasım Süleymani'nin defin işleminin, cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olmasından dolayı ertelenmesi, akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananları getirdi.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 15:46..
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İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran, kendi içinde Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninden sonra en büyük 2. cenaze törenini gerçekleştirdi...

ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde, izdihamdan dolayı facia yaşandı.

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni öncesi Süleymani'nin cesedinin bulunduğu tabuta daha yakın olmak isteyenlerin çıkardığı izdiham sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralandı.

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

BUGÜN DEFNEDİLEMEYECEK

Kasım Süleymani'nin defin işlemi, yaşanan ölümler nedeniyle ertelendi.

İRAN'DA BU TARZ VAKALAR İLK DEĞİL

Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünel isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989  tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar..

CESEDİ ÇIRILÇIPLAK ORTADA KALMIŞTI

Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde ise cesedi sevenleri tarafından tabutundan çıkarılmış, kefeninden bir parça alayım diyen insanlar uluorta dini lideri çırılçıplak bırakmışlardı.

Cenaze töreninde yaşanan izdiham sonucu ölü ve yaralılar da vardı.

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreni - 1989 İZLE

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