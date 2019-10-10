İran'ın gözaltına aldığı Rus gazeteci serbest

Rus gazeteci Yulya Yuzik, Moskova'dan Tahran'a gitmiş ve burada Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınmıştı. Yuzik, dün serbest bırakıldı.

AJANLIK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İran'da yerel kaynaklar Rus gazetecinin ajanlık suçlamasıyla gerçekleştiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin’den İran’a gazetecinin serbest bırakılması yönünde telkinler nedeniyle İran’dan gazetecinin sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakılacağı açıklaması gelmişti.

GERİLİM GECE YARISI SONA ERDİ

Son olarak Rus basınına konuşan İranlı bir yetkili, gözaltı nedenini İsrail ajanlığı değil vize sorunu olarak belirtmişti. Rusya ile İran arasında yaşanan gazeteci gerilimi gece yarısı sona erdi.

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği Sözcüsü Andrey Ganenko gazetecinin gece yarısı serbest bırakılarak Moskova’ya gönderildiğini duyurdu.

Gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ganenko, Yuzik'in serbest bırakılmasında Moskova ve Tahran’ın karşılıklı çabasının yoğun olduğunu söyledi.