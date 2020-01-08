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İran'ın patlamayan füzeleri

İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık ABD'den intikam almak istedi. ABD üslerine yolladığı bazı füzeler ise hedefe ulaşamadı.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 12:13..
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ABD, geçtiğimiz hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymeni'yi Bağdat'ta füzeyle vurarark öldürdü.

Bu saldırı İran'da tepki çekti. İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamalarla ABD'den intikam alacaklarını söylediler.

ABD ÜSLERİNE SALDIRDILAR

İran, geride bıraktığımız gece ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine saldırdı. Yapılan resmi açıklamada 80 ABD askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı VİDEO

HEDEFE ULAŞAMAYAN FÜZELER

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

Fotoğraflar füzelerin hedefine ulaşamadıkları görülüyor.

İran'ın patlamayan füzeleri

İran'ın patlamayan füzeleri

İran'ın patlamayan füzeleri

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