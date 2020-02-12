İran'dan uzay programını eleştiren Fransa'ya tepki

Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 4 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Zafer-1 isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştirememişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın başarısızlıkla sonuçlanan "Zafer-1" uydusunu fırlatmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu savunularak, Tahran'ın balistik füze programının bölgedeki istikrara zarar verdiği ve Avrupa'nın güvenliğini etkilediğini ileri sürülmüştü.

Fransa ayrıca, İran'dan bu noktadaki uluslararası taahhütlerine bağlı kalmasını istemişti.

İRAN'DAN FRANSA'YA TEPKİ

İran yönetimi, Tahran'ın izlediği füze-uzay programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğunu savunan Fransa'ya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi; yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirilerine yanıt verdi.

Ülkesinin uyguladığı füze programının nükleer silah için tasarlanmadığını dolayısıyla BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını savunan Musevi, söz konusu programın teknolojik gelişme kapsamında İran'ın doğal hakkı olduğunu ileri sürdü.

İRAN, UZAY GÖREVLERİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARIYLA BİLİNİYOR

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı, ancak bu uyduların uzayda kalma süresi oldukça kısa oldu.

İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak, uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.