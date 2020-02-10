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İran’ın uzaya gönderdiği uydu yörüngeye yerleşemedi

İran'ın uzaya fırlattığı Zafer isimli uydu, yörüngeye yerleşmekte başarısız oldu.

İHA | 10.02.2020 - 09:33..
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Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 4 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattı Zafer isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştiremedi.

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevat Azeri Jahromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzaya fırlatılan Zafer Uydusu’nun yörüngeye oturmadığını açıkladı.

ira

'BAZEN HAYAT İSTEDİĞİNİZ GİBİ OLMAZ'

İranlı Bakan açıklamasında, “Sizi iyi bir haberle mutlu etmek isterdim. Ancak bazen hayat istediğiniz gibi olmaz. Uzaya fırlattığımız Zafer Uydusu, yörüngeye oturmada başarısız oldu.” ifadelerini kullandı.

Genellikle uydu görevlerini şubat ayına denk getiren İran, geçtiğimiz yıl yaptığı iki farklı denemede de başarısız olmuştu.

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