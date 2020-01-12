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İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerinden bir olan Ayn el Esad üssüne yaptığı füze saldırısı sonrası, sığınaklar hariç her şey yerle bir edildi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 15:26..
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İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

Amerika ile İran arasındaki savaş çanları çalmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz hafta İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak, Amerika'nın Irak'taki üslerine füzeli saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırı sonrası 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

Bu iddialar üzerine ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek İran tarafından hiçbir şekilde zayiata uğramadıklarını açıklamıştı.

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

ABD BİRLİKLERİ HABERDAR EDİLDİ

İran'ın saldırıda bulunduğu yerlerden biri de ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad üssü...

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

Hava üssünde bulunan ABD birlikleri, İran'ın saldırıları öncesinde saldrıdan haberdar olup üs  füzelerle vurulmadan iki buçuk saat önce önlemlerini aldı.

Çoğu birlik ya üs dışına çıktı bir çoğu da sığınaklara sığındı.

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

SALDIRI SONRASI ÜS GÖRÜNTÜLENDİ

ABD tarafından askeri zayiat verilmeyen füze saldırısı sonrası, Amerikan CNN kanalı olay yerini görüntüledi.

Üs, sığınaklar dışında yerle bir edildi.

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

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