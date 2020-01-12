İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

Amerika ile İran arasındaki savaş çanları çalmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz hafta İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak, Amerika'nın Irak'taki üslerine füzeli saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırı sonrası 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.
Bu iddialar üzerine ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek İran tarafından hiçbir şekilde zayiata uğramadıklarını açıklamıştı.
ABD BİRLİKLERİ HABERDAR EDİLDİ
İran'ın saldırıda bulunduğu yerlerden biri de ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad üssü...
Hava üssünde bulunan ABD birlikleri, İran'ın saldırıları öncesinde saldrıdan haberdar olup üs füzelerle vurulmadan iki buçuk saat önce önlemlerini aldı.
Çoğu birlik ya üs dışına çıktı bir çoğu da sığınaklara sığındı.
SALDIRI SONRASI ÜS GÖRÜNTÜLENDİ
ABD tarafından askeri zayiat verilmeyen füze saldırısı sonrası, Amerikan CNN kanalı olay yerini görüntüledi.
Üs, sığınaklar dışında yerle bir edildi.