İran'la Irak'ın ticaret hacmi 20 milyar dolara çıkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ruhani, 2 günlük ziyaret için Tahran'a gelen Abdulmehdi'yi Sadabad Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Ruhani, konuşmasında terörizm, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele için sınırlardaki iş birliğini artıracaklarını ve güvenlik konularının iki ülke için önemli olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki vizelerin ücretsiz olması yönündeki anlaşmanın uygulamaya geçtiğini ve İran ile Irak halkının bu avantajdan yararlandığını dile getiren Ruhani, bunun ülkeler arasındaki iş birliğini de kolaylaştıracağını ifade etti.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Geçen ay Irak'a yaptığı ziyarette faydalı anlaşmaların imzalandığını anımsatan Ruhani, Şattul Arab'ın temizlenmesiyle ilgili teknik planlamaların ramazan ayına kadar bitmesini ve bayramdan sonra da çalışmalara başlamayı düşündüklerini belirtti.

Ruhani, İran ile Irak arasındaki tren hattıyla ilgili çalışmaların da ramazan ayında başlayacağını ve iki tarafın bu konuda fikir birliği içinde olduğunu aktardı. Irak'a elektrik, doğalgaz ve petrol ihracatının devam edeceğini kaydeden Ruhani, bankacılık ve mali alandaki iş birliği konusunda da önemli ilerlemelerin sağlandığını vurguladı.

Ruhani, iki ülke arasındaki ticaret kapasiteyle ilgili olarak da "İran ile Irak arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz, en kısa sürede bu rakama ulaşmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı. Ortak sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili de ilk adımları atmaya karar verdiklerini dile getiren Ruhani, bilimsel çalışmalar konusunda iyi bir seviyede olduklarını, Kum ve Necef ilim havzaları arasında iyi ilişkiler olduğunu ve üniversitelerin de iş birliğini artıracağı söyledi.

Filistin ve Suriye meselesinde de değinen Ruhani, "İki ülke, Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti ve Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz parçası olduğu, Yemen'deki savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiği ve bölgenin genel güvenliği konusunda ortak görüşe sahiptir." dedi.

"SAVAŞLARIN BİTMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ"

Irak Başbakanı Abdulmehdi de ülkesinin terörle mücadelesinde İran'ın önemli yardımlarda bulunduğunu hatırlatarak, Irak'ta barış ve istikrar ortamının sağlandığını söyledi.

Ekonomik, güvenlik, tren hattı, petrol ve diğer konularda İran ile ortak görüşe sahip olduklarına dikkati çeken Abdulmehdi, "Attığımız adımların bizi gelecekte daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Bu sadece İran ve Irak için değil diğer ülkeler için de önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İran ile Irak arasındaki ilişkilerin başka ülkeler için de örnek teşkil ettiğini dile getiren Abdulmehdi, "Irak kendini izole etme arayışında değildir. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bölgede savaşların bitmesi ve barış ile istikrarın yerleşmesi için çabaladıklarını vurgulayan Abdulmehdi, "Anayasamız, Irak topraklarından başka ülkelere karşı saldırı ya da operasyon düzenlenmesini yasaklamaktadır. Adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve barış ile istikrarın yerleşmesi için çabalıyoruz. Eğer ihtilaflar varsa da bunun diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız, silah ve şiddetle değil." dedi.

Abdulmehdi'ye ziyaretinde; Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, Elektrik Bakanı Luay el-Hatip, Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz ile Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi ve milletvekilleri eşlik ediyor.