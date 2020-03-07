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Şam'da askeri üste korona alarmı

Suriye'de Esed rejimine destek veren 10 İranlı miliste koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 09:48..
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Çin'i kasıp kavuran koronovirüs tehdidi, dünyaya yayılmaya devam ediyor...

Çin'den sonra virüsten en çok etkilen ülke ise İran oldu...

İran'da koronavirüse yakalanların arasında devlet yöneticilerinin ve askerlerin fazla olması dikatleri çekiyor...

İRANLI ASKERLER VİRÜSÜ ŞAM'A GETİRDİ

Suriye devletn televizyonu Şam'da Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandığını duyurdu.

İranlı askerler Şam'da karantinaya alınırken karargah binası tahliye edildi.

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