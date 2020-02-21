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İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi

Adana’da yakalanan İran uyruklu bir şahsın çekilen tomografisinde bağırsağında 47 paket uyuşturucu olduğu tespit edilip ilaç yöntemiyle 5 gün sonra çıkarıldı.

İHA | 21.02.2020 - 10:42..
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Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, Van üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve uçakla Adana’ya giden Faramarz Tayefehrostami (52) isimli İran uyruklu şahsın, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Adana polisi havalimanında zanlıyı beklemeye başladı.

İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi

ÜST ARAMASINDA BULUNAMADI

Van-Adana uçağı havalimanına iniş yapınca zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Polis yaptığı bagaj ve üst aramasında uyuşturucuya rastlamadı. Bunun üzerine polis zanlının uyuşturucuyu yutma yöntemiyle taşıyacağını düşünerek, zanlıya bu yöntemi kullanıp kullanmadığını sordu ancak Tayefehrostami bunu inkar etti.

Adana’da bağırsağından 47 paket uyuşturucu çıktı İZLE

TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ

Polis bunun üzerine savcılıktan alınan izinle zanlıyı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bölümüne götürdü. Burada zanlının bağırsak tomografisi çekildi. Bağırsaklarında serçe parmağı büyüklüğünde yabancı cisimler olduğu tespit edilmesine rağmen zanlı, uyuşturucu olmadığını söylemeye devam etti.

İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi

BAĞIRSAKLARINDAN ÇIKTI

Doktorlar zanlıya özel bir ilaç vererek bağırsaklarında yabancı cisimlerin tuvalet yoluyla çıkmasını sağladı. 5 günün sonunda zanlının bağırsaklarından 4 pakette 116 gram metamfetamin, 21 pakette 104 gram eroin, 22 pakette 107 gram afyon sakızı çıktı.

İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi

"HABERİM YOK"

Zanlının uyuşturucular çıktıktan sonra ifade değiştirip, "Van’da beni uyutmuşlardı o zaman koymuş olabilirler. Ne yaptıklarını bilmiyorum, benim haberim yok." dedi.

İfadesi alınan zanlı sonrasında adliyeye sevk edildi.

İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi

DAHA ÖNCE DE EROİN ÇIKMIŞTI

Adana’da 21 Aralık 2019 tarihinde de yine havalimanında, Van’dan gelen İran uyruklu Seddigh Raşhıdıtavana (58) isimli şahsın bağırsaklarından 49 pakette 765 gram eroin çıkmıştı.

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