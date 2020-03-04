taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0915
Euro
6.7781
Altın
1647.09
Borsa
112698.58
Gram Altın
322.554
Bitcoin
53179.05

İranlı Bakan: Koronavirüs, petrol üretimimizi etkilemedi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, koronavirüsün ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 04.03.2020 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs, İran'da 92 kişinin ölümüne yol açtı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkedeki petrol üretimindeki duruma ilişkin konuştu.

"İRAN'IN PETROL ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ"

Koronavirüs nedeniyle petrol piyasasının arz fazlasıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun dengeye oturması için OPEC ile OPEC dışı ülkelerin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Zengene, "Koronavirüs, İran'ın petrol üretimini hiçbir şekilde etkilemedi. Petrol üretimimizi öncesi gibi sürdürüyoruz." dedi.

İranlı Bakan: Koronavirüs, petrol üretimimizi etkilemedi

OPEC ile OPEC dışı ülkelerin teknik komitesi ve sekreterliğinin önerisine göre günlük petrol üretiminin en az 500 bin varil azaltılması gerektiğine işaret eden Zengene, İran'ın petrol üretimini 500 bin varil azaltıp azaltmayacağı yönündeki bir soru üzerine, "Burada uzmanların sayısı geçerli olmuyor, siyaset geçerli oluyor." görüşünü paylaştı.

Rusya'nın konuya ilişkin tutumuyla ilgili olarak ise Zengene, "Ruslar, üretimi düşürmemek için son ana kadar petrol üretiminin azaltılması kararına direniyorlar." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da maske stoklarına el koyma kararı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Maire, koronavirüs salgını ile ilgili aldıkları kararları açıkladı.
İran'da sağlık çalışanları dans ederek stres atıyor
Koronavirüsün yayılmasıyla can kaybının arttığı ülkede, hastanelerde çalışan doktorların dans ettiği o anlar sosyal medyada tepki topladı.
İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek
İtalya'da ölümlere neden koronavirüs, ülke halkında paniğe yol açtı. İtalyan medyası, durumu manşetlerine taşıdı.
Irak'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de ortaya çıkarak dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs salgınında, Irak'ta ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
400
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
331
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
327
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
170
Ruhani'den koronavirüs itirafı
Ruhani'den koronavirüs itirafı
203
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
672
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
422
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir