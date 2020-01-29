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İranlı bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bağırsak ve midesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.

AA | 29.01.2020 - 09:43..
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ARACI DURDURUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Digor-Kars karayolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada, daha önce takibe alınan 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Polis ekipleri, araç ve üst aramasında sadece ruhsatsız silah yakaladıkları şüphelileri Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İranlı bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN ÇIKTI

Burada çekilen röntgen sonucu İran uyruklu A.P.'nin mide ve bağırsaklarında kapsüller içerisinde 107.92 gram metafetemin, folyoya sarılı 3 gram metamfetamin, 64 gram esrar tespit edildi. Gözaltına alınan İran uyruklu A.P. ile beraberindeki N.Ş., Ö.A., M.Y., Ş.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İranlı bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

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