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İranlı fitness hocası ölü bulundu

Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi.

DHA | 09.05.2019 - 06:34..
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Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi.

CESET ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi olduğunu tespit etti.

İranlı fitness hocası ölü bulundu

6 KATTAN DÜŞTÜ

Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İranlı fitness hocası ölü bulundu

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İranlı fitness hocası ölü bulundu

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