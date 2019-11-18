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İranlı Hulk, ABD'de 3. Dünya Savaşı'na katılacak

Vücudu sayesinde tüm dünyada üne kavuşan 'İranlı Hulk' lakaplı Sajad Gharibi, Amerika'da düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship'e katılacak.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 16:26..
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'İranlı Hulk' lakaplı Sajad Gharibi, dövüşçülerin çıplak ellerle, hiçbir eldiven ve koruyucu destek kullanmaksızın dövüştüğü bir spor dalı olan Bare Knuckle Fighting Championship'te ter dökecek.

İranlı Hulk, ABD'de 3. Dünya Savaşı'na katılacak

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" GÖSTERİSİ

ABD ile İran'ın arasında soğuk rüzgarlar eserken Amerikalı şirketin, İranlı Hulk'u şampiyonaya davet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Şampiyona Başkanı David Feldman, ''İran ABD'ye karşı. Üçüncü Dünya Savaşı adıyla bir gösteri düzenleyeceğiz. Gharibi'den çok ama çok şey bekliyoruz." sözlerini kullandı.

İranlı Hulk, ABD'de 3. Dünya Savaşı'na katılacak

"DÜNYADA OLUMLU ANLAMDA BİR ÜN KAZANDIM"

27 yaşındaki Gharibi ise "İnternetteki popülerliğim bir yanlış anlaşılma sonucunda gelişti. İnsanlar beni DEAŞ militanı sanıp, 'DEAŞ'lı cellat' olarak nitelendirdi. Fakat daha sonra bir İngiliz gazetesi hakkımda 'Hulk yaşıyor' başlığıyla bir haber yaptı. Bu haber insanlar arasındaki imajımı değiştirdi. O zamandan beri basın hakkımda iyi haberler yapıyor, dünyada olumlu anlamda bir ün kazandım." dedi.

İranlı Hulk, ABD'de 3. Dünya Savaşı'na katılacak

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE SAVAŞMAK İSTİYOR

"Günde 4-5 öğün yemek yiyorum, ancak kilo almam gerektiği zamanlarda bu 7-8 öğüne çıkıyor." diyen Gharibi, DAEŞ'lı teröristlerle savaşmak istediğini söyleyerek dünyada gündem olmuştu.

İranlı Hulk, ABD'de 3. Dünya Savaşı'na katılacak

İLK MÜSABAKA NİSANDA OLACAK

Sajad Gharibi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden ilk MMA müsabakasının nisan ayında olacağını duyurdu. Brezilyalı bir dövüşçü ile ringe çıkacağını söyleyen Sajad Gharibi, rakibinin kim olduğu ya da müsabakanın nerede gerçekleşeceğine dair detay vermedi. 2020 yılından gerçekleşeceği belirtilen ve Brezilyalı dövüşçü detayına yer verilen not, akıllara geçtiğimiz aylarda İranlı Hulk'a meydan okuyan Brezilyalı vücut geliştirme sporcusu Romario dos Santos Alves'i getirdi.

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