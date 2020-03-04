İranlı İş Adamı Belgrad Ormanı'nda öldürüldü

İstanbul'da Belgrad Ormanı’na piknik yapmaya giden bir grup tarafından, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Cesedi bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ

Ekipler, üzeri çalılarla kapatılmış cesette yapılan inceleme sonucu şahsın, tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İranlı iş adamı Belgrad Ormanı’nda ölü bulundu

İŞ YAPMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Polis ekiplerinin çalışmalarıyla, vurularak öldürülen şahsın İran uyruklu iş adamı Mahdı Khanı olduğu belirlendi.

Khanı’nın Türkiye’ye yaklaşık bir ay önce Fatih’te bulunan bir oteli satın almak için geldiği ve burada Özkan D. isimli emlakçı ile ticari ilişki kurduğu öğrenildi.

Ekiplerin 2 gün boyunca yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki çalışmaların ardından Mahdı Khanı’nın, son olarak Özkan D. ile görüştüğü belirlendi.

SİLAH VE 35 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüpheli Özkan D.’yi, düzenlenen operasyonla evinde kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli evinde yapılan aramada, Mahdı Khanı’ye ait olduğu düşünülen 35 bin dolar, arabasında yapılan aramada ise olayda kullandığı değerlendirilen bir adet tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İranlı iş adamı Mahdı Khanı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı Özkan D.’nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Özkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.