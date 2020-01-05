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İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

ABD tarafından vurularak öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi ülkesine getirildi. Yüz binlerce kişi, Süleymani’nin cenazesini görmek için akın etti.

Haber Merkezi | 05.01.2020 - 12:47..
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İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

Cuma gecesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İranlı Devrim komutan Kasım Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz şehrine getirildi.

Ahvaz’da düzenlenen cenaze törenine katılmak için ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi Ahvaz’a geldi.

İNTİKAM SLOGANLARI ATILDI

Cenaze töreni sırasında binlerce kişi "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısında bulundu.

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

CENAZESİ 4 ŞEHRE GÖTÜRÜLECEK

İran medyasının aktardığı bilgilere göre Süleymani’nin cenazesi Ahvaz’ın ardından İran’ın kutsal şehri  Meşhed’e götürülecek. Şii imamların sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu ve sebebiyle İran'ın en kutsal şehri olarak kabul edilen Meşhed’in ardından pazartesi günü Tahran’a götürülecek cenaze, salı günü Süleymani’nin memleketi Kirman’da toprağa verilecek.

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

İranlı komutanın cenazesi ülkesine getirildi

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