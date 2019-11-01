İranlı turistin cüzdanını bulan şoförü üzen detay

Antalya’da VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı’nda İranlı Turist Ali Jafari’nin düşürdüğü cüzdanı bulan ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim eden toplu ulaşım esnafı Barış Özer, 30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu.

Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.

"KARISINI UNUTAN BİLE OLDU"

Güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip “Karısı unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca’ deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz.” dedi.

"SALAK ŞOFÖR YAZIYOR"

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google’ye ‘Salak şoför’ yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum.” diye konuştu.