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İranlı Turistler Nevruz Bayramı için Rize’yi tercih etti

13 günlük tatili fırsat bilen İranlılar; Van, Antalya gibi şehirlerin dışında yerleri de tercih etmeye başladı.

İHA | 21.03.2019 - 08:22..
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Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kaliteli sularından olduğu belirtilen termal su oteli Ridos’a gelen İranlı turistler, doyasıya eğlendi.

Nevruz ateşi üzerinden atlayan turistler, daha sonra kendilerine has ezgiler eşliğinde dans ederek halk oyunları oynadı.

İranlı Turistler Nevruz Bayramı için Rize’yi tercih etti

BÖLGENİN DOĞASINA HAYRAN KALDILAR

Nevruz Bayramı dolayısıyla Karadeniz’e geldiklerini anlatan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtirken bir otelin Genel Müdürü Cemal Akın ise bin 430 kilometre ile Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli’nin açılmasıyla birlikte, İran ve Irak’tan önemli bir turist potansiyeli aldıklarını dile getirdi.

İranlı Turistler Nevruz Bayramı için Rize’yi tercih etti

İranlı Turistler Nevruz Bayramı için Rize’yi tercih etti

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