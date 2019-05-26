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İranlı turistler Van'da pedal çevirdi

Bisikletleriyle İran’dan yola çıkarak Van’a gelen turizm elçilerinin tanıtım turları Edremit ile son buldu.

İHA | 26.05.2019 - 13:52..
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Van’ı tanıtmak amacıyla ülkelerinden bisikletle yola çıkan İranlı turizm elçileri, Van’ın tarihi ve turistik mekânlarını gezerek ziyaretlerini sonlandırdılar.

ŞEHRİ GEZDİLER

İki gün boyunca Van’ın tarihi ve turistik mekânlarını tanıtan İranlı turizm elçileri, ziyaretlerini bisiklet turu ile noktaladılar. İran - Van dostluk köprüsü kurmak ve iki kültürü karşılıklı tanıtmak amacıyla İran’ın Hamedan şehrinden Van’a gelen İranlı grup, ilk olarak Van Kalesi’ni gezdi.

İranlı turistler Van'da pedal çevirdi

Daha sonra Van Kedi Villası, çarşı merkezi ve esnafı gezen ekip, son olarak Edremit’e geldiler. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Van Bisiklet Platformu tarafından yürütülen bisiklet turu etkinliği, Beşyol Meydanı’ndan başlayarak Edremit Kent Meydanı’nda son buldu.

İranlı turistler Van'da pedal çevirdi

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