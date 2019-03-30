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İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

Türkiye'ye tatile gelen İranlı turistler, yeni yılın bereketli olmasını diledikleri "Haft Sin" sofrasını, Van'daki işletme sahiplerince oluşturulan ortamda kurarak nevruzu coşkuyla kutluyor.

AA | 30.03.2019 - 15:29..
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Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar, bir süre önce ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'a geldi. Tatil için Türkiye'yi seçen turistlerin geleneklerini en iyi şekilde yaşamaları amacıyla kentteki esnaf da hazırlık yaptı.

SABAH ALIŞVERİŞ AKŞAM EĞLENCE

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı'nı kutlayan İranlı turistler, kendi kültürlerinde olan ve yeni yılın bereketli geçmesi için kurulan "Haft Sin" sofrası geleneğini de Van'da yaşatmaya çalışıyor.

İranlılar, Van'da işletmecilerin otellerde kurdukları "Haft Sin" sofrasında nevruzu en iyi şekilde kutlama imkanı buluyor.

Dükkanlardan alışveriş yapan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen turistler, akşam da eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

"İRANLILAR ÇOK MUTLU OLUYOR"

Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç, bu yıl İran'da uygulanan yüksek yurt dışı harçlarının, gelen turist sayısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Turist sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandığına işaret eden Yeşilağaç, "İran'da ekonomik açıdan da sıkıntılar var. Bizim artık İran dışındaki pazarlara yönelmemiz lazım. Artık Irak, Ermenistan ve Azerbaycan pazarına da yöneleceğiz." dedi.

Yeşilağaç, İranlılar için otellerde yöresel "Haft Sin" sofrası kurduklarını anlatarak, "Bu sofra ilk harfi 'S' olan 7 üründen oluşuyor. Biz bunu nevruz döneminde yaptığımızda İranlılar çok mutlu oluyor. Fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaşıyorlar." diye konuştu.

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

"KÜLTÜRLERİMİZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

İranlı turist Ali Bayat da bu sofrayı başka bir ülkede gördüklerinde mutlu olduklarını ifade etti.

"Haft Sin"in ülkelerinde çok eskiden gelen bir gelenek olduğunu belirten Bayat, şunları dile getirdi:

"Bizim kültürlerimiz birbirine çok yakın. Biz iki ülke kardeşiz. İranlılar kardeş bildiği ve çok sevdiği için Türkiye'ye tatile geliyor. Buranın tarihi yerleri var. Akdamar Adası ve kedi evi gibi yerleri geziyoruz. Bunun dışında alışveriş yapıyoruz ve burada farklı kültürleri de görüyoruz."

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

İranlı turistlere Van'da 'Haft Sin' sofrası

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