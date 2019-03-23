Merkez Yakutiye ilçesinde, çoğunluğu kuyumcu olan tarihi Taş Mağazalar semtinde düzenlenen festivalin açılışı, renkli görüntülere sahne oldu.

Bir AVM'de düzenlenen açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve folklor ekibi gösteri sundu. Açılışta sahne alan İranlı ve Türk sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edenler, gönüllerince eğlendi.

İranlı turistleri mehterle karşıladılar VİDEO

"47 OTOBÜS SINIR KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI"

Açılış sonrasında açıklamalar yapan AVM'nin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, "Bizim gibi büyük alışveriş merkezlerinin dışında esnafımızı da ayakta tutmamız gerek. Bölge halkımız kendini, caddelerden ve pazarlardan geri bırakmamalı. Şu an 47 otobüs Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Erzurum'a giriş yaptı. Kara yolu ile gelen çok ciddi bir ziyaretçi var. Bu hafta cadde ve sokaklarda, hep İranlı turist göreceksiniz. Festivalimizi, unutulmaya yüz tutan Taşmağazalar semtini canlandırmak için buradan başlattık." diye konuştu.

GÜNDÜZ KAYAK AKŞAM ALIŞVERİŞ

Kendilerini büyük bir coşku ile karşılayan Türk halkını kendilerine çok yakın gördüklerini söyleyen İranlı turistler ise, "Tatili Erzurum'da doya doya yaşıyoruz. Gündüzleri Palandöken'de kayak yapıp akşamları da şehre inip alışveriş yapıyoruz. Burada aradığımız her şeyi buluyoruz." dediler.































