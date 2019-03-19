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İranlı turistlerin Türkiye'ye Nevruz akını

12 günlük Nevruz tatiline çıkan İranlı turistler, bu dönemde normal zamandan daha fazla harcama yapıyor.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 08:32..
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Bu yıl İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin tercihi yine Antalya oluyor.

BİR YILDA GELEN İRANLI TURİSTİN YARISI NEVRUZ'DA GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 64 bin İran vatandaşı Antalya'yı ziyaret etti. Bu rakamın yaklaşık 33 bini Nevruz Bayramı dönemindeki Mart ayında geldi.

İranlı turistlerin Türkiye'ye Nevruz akını

HEM COĞRAFİ HEM KÜLTÜREL YAKINLIK

İranlı turistlerin hem coğrafi ve kültürel yakınlık hem de Türk misafirliği nedeniyle ülkemizi tercih ettiklerini söyleyen AVM Müdürü Gözde Hoşten, bu ziyaretlerin perakende sektörüne de önemli katkısı olduğuna değiniyor.

Hoşten, bereket ve yenilikle özdeş Nevruz döneminde İranlı turistlerin daha çok alışveriş yaptığına da dikkat çekiyor.

İranlı turistlerin Türkiye'ye Nevruz akını

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