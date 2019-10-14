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İranlı vekil: Ne oldu da teröristler için üzülüyoruz

İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, ülkesinin YPG'ye karşı Türkiye'nin yanında olmamasını eleştirdi.

AA | 14.10.2019 - 23:04..
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İran medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, İran meclis toplantısının gündemindeydi.

Harekatı eleştiren milletvekillerine İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad tepki gösterdi.

"KÜRT MİLLETİ SÖZÜ, AYRILIKÇILARA YARAR"

Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.

İranlı vekil: Ne oldu da teröristler için üzülüyoruz

"DÜNE KADAR ASKERLERİMİZİ ŞEHİT EDİYORLAR DİYORDUK"

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı: "Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"

İranlı vekil: Ne oldu da teröristler için üzülüyoruz

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