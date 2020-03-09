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İranlı vekil: Tahran, koronavirüs konusunda yalan söyledi

Salgının, İran'ı etkisi altına alması, eleştiri oklarının Tahran yönetimine dönmesine neden oldu.

AA | 09.03.2020 - 17:01..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, İran'da da ölümlere yol açtı.

Ülkede kısa sürede yayılan virüs nedeniyle halk endişe içinde yaşıyor.

İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede koronavirüsün yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

"HALKA YALAN SÖYLEDİK"

"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.

İranlı vekil: Tahran, koronavirüs konusunda yalan söyledi

"SORUMLULAR YARGILANSIN"

Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

İranlı vekil: Tahran, koronavirüs konusunda yalan söyledi

Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.

İran'da koronavirüs nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İranlı vekil: Tahran, koronavirüs konusunda yalan söyledi

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