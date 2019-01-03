İranlılar İzmir'den konut satın alıyor

Bakırköy'de LPG hortumu patlamaya neden oldu

Ay'ın neden hep aynı yüzünü görüyoruz?

1 Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Çoğu insan ise Ay'ın öteki yüzünün karanlık olduğunu düşünür ama aslında durum öyle değil.

2 Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Çoğu insan ise Ay'ın öteki yüzünün karanlık olduğunu düşünür ama aslında durum öyle değil.

3 Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Çoğu insan ise Ay'ın öteki yüzünün karanlık olduğunu düşünür ama aslında durum öyle değil.

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6 İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'te ezan sesini kısma planı İsrail Hükümeti, Doğu Kudüs'teki camilere daha az ses veren küçük hoparlörler taktırmayı düşünüyor.