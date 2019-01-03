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İranlılar İzmir'den konut satın alıyor

2018 yılında binlerce İranlı İzmir'den konut satın aldı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 14:09..
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Türkiye’de konut edinmeleri konusunda yabancılara sağlanan kolaylık, İranlıların, başta İzmir'de olmak üzere ev sahibi olma taleplerini ciddi oranda arttırdı.

İRANLILAR İZMİR'E AKIN EDİYOR

Yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, 2018 yılının ilk 8 ayında, 8 bin İranlının İzmir'den ev aldığı ortaya çıktı.

İranlılar; kültürel yakınlık, halklar arasındaki tarihi bağlar ve turizme uygun coğrafya gibi nedenlerle akın akın İzmir'e gidiyor.

İzmir; denizi, güneşi, doğal güzellikleri ve turizmin merkezlerinden biri olması nedeniyle, tatilini burada geçirmeyi düşünen İranlıların birinci tercihi haline geldi.

"TÜRKLER GİDİYOR, İRANLILAR GELİYOR"

Konuyu bugün Twitter hesabından paylaşan Nevşin Mengü, İranlıların İzmir'den ev aldığını  "Türkler gidiyor, İranlılar geliyor." yorumuyla paylaştı.

İranlılar İzmir'den konut satın alıyor

İranlılar İzmir'den konut satın alıyor

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