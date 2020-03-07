İran'da koronadan ölenler için toplu mezar

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor...

Virüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 145 olduğu belirtildi.

KARGA TULUMBA GÖMÜYORLAR

İranlılar toplu mezar kazarak koronavirüs kurbanlarının cesetlerini gömüyor.

Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cesetlere dokunmamak için yoğun çaba harcayan yetkililer, bir cesedi gömerken ellerinden düşürdü.

Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

İran'da korona virüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor İZLE