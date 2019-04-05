taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62295
Euro
6.31665
Altın
1289.355
Borsa
99041.53
Gram Altın
232.853

İranlılar selin faturasını heykele kesti

Şiraz kentinde 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel sonrasında, uğursuzluk getirdiğine ve sele neden olduğuna inanılan tavus kuşu heykeli bilinmeyen bir grup tarafından ateşe verildi.

İHA | 05.04.2019 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kentin Kuran Kapısı Caddesi’nde 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan selin, cadde üzerinde bulunan tavus kuşu heykeli nedeniyle gerçekleştiği yönündeki yorumlar sonrası, heykel gece yarısı bir grup tarafından yakıldı.

UĞURSUZ DEDİLER HEYKELİ ATEŞE VERDİLER

Kuran Kapısı Caddesi üzerinde bulunan tavus kuşu heykelinin kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, heykelin uğursuzluk getirdiğine inanan bir grup tarafından ateşe verildiği düşünülüyor.

İran’ın tarihi ve kültürel Şiraz kentinde bulunan tavus kuşu heykeli, Kuran Kapısı Caddesi’ndeki eski tavus heykeli ile Nevruz’da değiştirilmiş ve bu değişiklik Şiraz halkı tarafından eleştirilmişti. Şiraz Belediyesi tarafından Nevruz’da yenilenen tavus kuşu heykeline gerekli özenin gösterilmediğini savunan Şiraz halkı heykelin İran kültür ve tarihine uygun olması gerektiğini savunmuştu.

İranlılar selin faturasını heykele kesti ViDEO

İranlılar selin faturasını heykele kesti

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN UĞRUNA YAKTILAR

İran’da yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken ve 768 kişi yaralandı.

İranlılar selin faturasını heykele kesti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

66
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

205
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

67
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

39
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

57
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

410
Fener Ol kampanyasına destek artıyor

Fener Ol kampanyasına destek artıyor

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir