Kentin Kuran Kapısı Caddesi’nde 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan selin, cadde üzerinde bulunan tavus kuşu heykeli nedeniyle gerçekleştiği yönündeki yorumlar sonrası, heykel gece yarısı bir grup tarafından yakıldı.

UĞURSUZ DEDİLER HEYKELİ ATEŞE VERDİLER

Kuran Kapısı Caddesi üzerinde bulunan tavus kuşu heykelinin kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, heykelin uğursuzluk getirdiğine inanan bir grup tarafından ateşe verildiği düşünülüyor.

İran’ın tarihi ve kültürel Şiraz kentinde bulunan tavus kuşu heykeli, Kuran Kapısı Caddesi’ndeki eski tavus heykeli ile Nevruz’da değiştirilmiş ve bu değişiklik Şiraz halkı tarafından eleştirilmişti. Şiraz Belediyesi tarafından Nevruz’da yenilenen tavus kuşu heykeline gerekli özenin gösterilmediğini savunan Şiraz halkı heykelin İran kültür ve tarihine uygun olması gerektiğini savunmuştu.

İranlılar selin faturasını heykele kesti ViDEO

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN UĞRUNA YAKTILAR

İran’da yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken ve 768 kişi yaralandı.