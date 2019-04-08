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İranlıları taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Türkiye’den İran’a giden otobüs Erzurum’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İHA | 08.04.2019 - 12:49..
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Erzurum Havaalanı güzergahında ilerleyen Türkiye'den İran'a giden otobüsün sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün çabalarına rağmen otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kimliği belirsiz 3 İranlı kadın ölürken, yaralanan 25 kişi Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada kazaya, ilk yardım ekipleriyle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin zamanında müdahalesiyle bulundukları yerlerden çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İranlıları taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

İranlıları taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 25 yaralı



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