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İranlıların koronavirüs için çözümü

İranlılar, koronavirüsten korunmak için türbelerin demir korkulukları yaladı.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 09:34..
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Çin'i kasıp kavuran koronovirüs tehdidi, İran'a da yayılmaya devam ediyor...

İran medyasına göre, ülke içerisindeki ölümler 50'nin üzerinde...

Ülke genelinde ise insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, devlet tarafından da tedbirler alınmaya çalışılıyor.

"TÜRBELERE GİTMEYİN" UYARISI YAPILMIŞTI

Ülkede yüzde 90'ı Şii Müslümanı olan halk için önemli yer tuttan türbe ziyaretleri için  İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Koronavirüs geçene kadar gitmeyin" uyarısında bulunmuştu.

İranlıların koronavirüs için çözümü

MOLLALAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ancak ülkedeki mollalar duruma tepki göstererek, halkın türbe ziyaretlerinden vazgeçmemesi gerektiğini hatta türbelerin koronavirüse şifa olacağını belirtmişlerdi.

İranlıların koronavirüs için çözümü

HALK TÜRBELERİN DEMİRLERİNİ YALIYOR

İranlılar da mollaların bu çağrısı üzerine türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut etti.

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