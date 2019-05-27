İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında İranlıların payı ise her geçen ay yükseliyor. Türkiye'ye yönelik ilgisi artan İranlılar, ülkenin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor.

Yılın ilk çeyreğinde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781 satış yapılırken, İranlılar 946 konut aldı.

İranlılara konut satışı, vatandaşlık ve danışmanlık hizmeti veren Fatih Çayabatmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkının 18 Eylül 2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmesinin özellikle İranlıların Türkiye'den konut almaya yönelik talebini artırdığını söyledi.

"YÖNLERİNİ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİLER"

Türkiye'den konut alarak vatandaşlık elde etmek isteyen İranlılara her türlü danışmanlık hizmetini verdiklerini ifade eden Çayabatmaz, "İranlıların geleneksel olarak tercih ettiği vatandaşlıklar arasında ABD, Kanada ve AB ülkeleri ilk sırayı alıyordu. Suriye meselesinin ortaya çıkması, milyonlarca insanın Avrupa'ya göç etmek istemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başa geldikten sonra uyguladığı göçmen karşıtı politikalar İranlıların, yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu." şeklinde konuştu.

AMBARGOLARIN ETKİSİ

Çayabatmaz, İran'ın ambargolar sonrası uyguladığı içe kapanma politikaları, ihracat ve ithalat yasakları ve etrafındaki ülkelerle yaşadığı sorunların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinde bulunan yaklaşık 75 bin İranlı şirketin kapanmasına ve bu şirketlerin yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden olduğunu söyledi.

Savaş söylentileri ve yaşanan askeri hareketliliğin, döviz piyasasındaki ani yükselişleri tetiklemekle kalmayıp siyasi gelecek ile ilgili tedirginliklere de yol açmaya başladığını ifade eden Çayabatmaz, ambargonun derinleşmesi ve kapsamının genişletilmesi, İran parasındaki değer kaybının devam etmesi ve savaş söylentilerinin; belirsizlikten bunalan İranlıların Türkiye'den konut satın alma taleplerini artıran faktörler olduğunu vurguladı.

FİYAT DÜŞÜNCE TALEP ARTTI

Ocak 2017'de çıkan kanunla 1 milyon dolara ev sahibi ve vatandaş olma imkanı getirilmesi sonrası Eylül 2018'e kadar geçen sürede 19 ülkeden 58 kişinin vatandaşlık aldığını aktaran Çayabatmaz, söz konusu miktarın Eylül 2018'de 250 bin dolara düşürülmesinin ardından Şubat 2019'a kadar geçen 5,5 ayda 63 ülkeden bin 276 kişinin vatandaşlık aldığını ve vatandaşlık alanların 289'unun İranlı olduğunu bildirdi.