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İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda havai fişeklerden biri, minibüse isabat etti.

DHA | 31.08.2019 - 08:45..
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Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi.

KONSER ALANINI BİNLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, ‘Yansın Geceler’ şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren şarkıcıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti.

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

10'UNCU YIL MARŞI İLE KUTLADI

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici’ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü VİDEO

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ

Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı.

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

OLASI FACİA ÖNLENDİ

Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu belirtilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi, olası faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

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