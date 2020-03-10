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İrem Derici: Sonra küfür etti oluyor

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den takipçisine sert yanıt geldi.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 07:14..
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Yaptığı açıklamalarla ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, Instagram hesabından Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"GÜÇLÜ OLMAYI BEN SEÇMEDİM"

Derici, paylaştığı bir fotoğrafına "Güçlü kadın olmayı ben seçmedim ki... Sürekli güçlü olmak zorunda bırakıldım. İşte bu yüzden şimdiki eyvallahsız tavrım kimseyi gücendirmesin! '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun!" notunu düştü.

İrem Derici: Sonra küfür etti oluyor

"ABARTTIN"

Şarkıcının bu fotoğrafının altına bir takipçisi "Fazla estetikten başka bir ünlüye benzemişsin he. Abarttın estetiği. Hani kendinle barışık, güçlü kadın imajı? Yerle yeksan..." diye yazınca ortalık karıştı.

Derici, takipçisine "Küfretti oluyor sonra... 20 kilo aldım... Ondan değişti yüzüm" yanıtını verdi. Daha sonra İrem Derici'nin paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.İrem Derici: Sonra küfür etti oluyor

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