İrem Derici: Uç karakterlerde bir rol istiyorum

Bir dizinin yılbaşı bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan İrem Derici, uç karakterde bir rol canlandırmak istediğini belirtti.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofreni oynamak istediğini söyledi.

"İNSAN BİR EV ALIR"

Şarkıcı, “Eskiden dizilere konuk olan ünlülere hem para hem de ev verirlerdi. Yol paramı verdiler, geldim. İnsan bir ev alır bana” diyerek, takıldı.