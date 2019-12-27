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İrem Derici: Uç karakterlerde bir rol istiyorum

Ünlü şarkıcı İrem Derici, oyuncu olmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 09:44..
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Bir dizinin yılbaşı bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan İrem Derici, uç karakterde bir rol canlandırmak istediğini belirtti.

İrem Derici: Uç karakterlerde bir rol istiyorum

HAYALİNİ AÇIKLADI

Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofreni oynamak istediğini söyledi.

"İNSAN BİR EV ALIR"

Şarkıcı, “Eskiden dizilere konuk olan ünlülere hem para hem de ev verirlerdi. Yol paramı verdiler, geldim. İnsan bir ev alır bana” diyerek, takıldı.

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