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İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Uludağ'da düzenlenen Snow Weekend Festivali'nin ilk gününde hayranlarıyla buluştu.

İHA | 18.12.2018 - 01:50..
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4 dansçı ile 2 saati aşkın sürede sahnede kalan Derici, dans performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Ben Tek Siz Hepiniz" şarkısı ile sahneye çıkan Derici, kendi albümlerindeki şarkıların yanı sıra diğer sanatçıların şarkılarını da seslendirdi.

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var VİDEO

"ŞİMDİDEN MASALARI PEÇETE İLE DONATALIM"

Konser esnasında hayranları ile sohbet eden İrem Derici, ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu dile getirerek, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük, ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum, o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var, ben ne yapayım" dedi.

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

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