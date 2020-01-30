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İrem Derici'den büyük tepki toplayan sözler

Karatepe’de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici’nin söylediği sözler tepki çekti. Görüntüler sonrası belediye organizasyonlarında Derici’ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi.

İHA | 30.01.2020 - 16:01..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.

ŞARKININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sahnede “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri üzerine, Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı.

İrem Derici'nin tepki toplayan sözleri İZLE

ARTIK ORGANİZASYONLARDA YER ALMAYACAK

Bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici’ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici’nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici’yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İrem Derici'den büyük tepki toplayan sözler

İrem Derici'den büyük tepki toplayan sözler

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