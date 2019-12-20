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İrem Derici'nin eski sevgilisi gözaltına alındı

Kıbrıslı ünlü sanatçı Genco Ecer, 2 milyon euroluk para para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üç gün poliste gözaltında kalan Genco Ecer, kefaletle serbest bırakıldı.

DHA | 20.12.2019 - 16:16..
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KKTC'nin turizm şehri Girne’de otel izinli arsası bulunan Ahmet Saldan, iş birliği yaptığı Genco Ecer, Emre Doyan ve Azerbaycanlı iş adamı Zamig Zeynalov ile birlikte araziyi 'satılmış gibi' göstererek 2 milyon euro, kara para aklamaya çalıştı.

İrem Derici'nin eski sevgilisi gözaltına alındı

GENCO ECER YÜZDE 15'İNİ ALACAKTI

Buna göre, arazi 4 milyon euroya satılmış gibi gösterilecekti. Bunun için de 2 milyon euro peşinat alınacak, 2 milyon KKTC’ye transfer olduktan sonra satış anlaşması iptal edilecekti. Böylece, paranın yüzde 55'i Alman şirkete geri gönderilecekti. Yüzde 45’lik kısmı ise Saldan’a kalacaktı. Saldan ise kendi payından yüzde 15 Ecer’e yüzde 15 Doyan’a verecekti.

İrem Derici'nin eski sevgilisi gözaltına alındı

KARA PARA AKLARKEN DOLANDIRILDILAR

Saldan da, satış işlemleri ile uğraşan Alman şirketin adamına teminat için 110 bin euro ödedi. Adı belirlenemeyen kişi, 110 bin euroyu alarak kayıplara karıştı. Saldan, '110 bin euro param çalındı' iddiasıyla polise gitti. Olayı soruşturan polis, kara para aklama yapıldığını, sonucunda da kara para aklamaya çalışan Saldan ve işbirlikçileri oldukları belirtilem Genco Ecer, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’un dolandırıldığını tespit etti.

İrem Derici'nin eski sevgilisi gözaltına alındı

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer, Zamig Zeynalov ve Emre Doyan'ı kefaletle serbest bıraktı.

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