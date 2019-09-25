İrem Derici'nin küvet pozu olay oldu

Son dönemlerden sadece mesleği ile ön plana çıkmak isteyen şarkıcı İrem Derici, küvetin içinde verdiği poz ile sosyal medyayı salladı.

CESUR PAYLAŞIM

Şarkıcının cesur paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Derici çok konuşulan fotoğrafına, "Razıyım ömür boyu yalnızlığa." notunu düştü.

"İREM HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"

Fotoğrafın altına bir başka ünlü isim Deniz Akkaya da yorum yaptı. Akkaya, “İrem hanım ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

Fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"- Aboooo bu ne kızz!

- Abla senin aşkın da hep olay oldu.

- Yalnızsan fotoğrafı kim çekti?

- Senin gibi biri yalnız kalmaz ya seni kaybedenler üzülsün."