İrem Derici’nin şikayet ettiği hayranı serbest bırakıldı

Şarkıcı İrem Derici’nin İrem Derici’nin Harbiye’de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

KÖYDEKİ İNEKLERİ SATIP İREM'E GİTTİ

Savcılığa çıkarılan Erol K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erol K.’nın ifadesinde Kahramanmaraş’ta yaşadığı, çiftçilikle uğraştığı, hayranı olduğu ünlü şarkıcıyla tanışmak için köydeki ineklerini satıp geldiğini söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL VERİLDİ

Mahkeme ifadesinin ardından Erol K.’ya Derici’nin 50 metre yakınına yaklaşmamasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İREM İÇİN YUVASINI YIKTI

Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şahıs daha önce de İrem Derici’nin evine çiçekle giderek rahatsız etmiş. O zaman da şikayetçi olunmuştu. İfadesinde Derici’ye aşık olduğunu, onun için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve eşini çocuklarını terk edip geldiğini söylemişti. Dün geceki ifadesinde ise, ineklerini satıp geldiğini söylemiş. Eğer üniversite hastanesinde incelenirse bu kişinin sağlıklı bir birey olmayacağı ortaya çıkacaktır” diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Avukat Mermer şüphelinin serbest bırakılmasının kendilerini mutsuz ettiğini belirterek şunları söyledi;

"İREM HANIM ÖLSÜN MÜ?"

“Sosyal medya hesabından çok sayıda mesaj göndermiş ve defalarca da evinin önüne giderek cinsel saldırı suçuna teşebbüs etmiştir. Ancak serbest bırakılması bizi çok üzdü. Bu kadar kadın cinayetlerinin artığı bu zamanda böylesi bir kararın çıkması bizi çok mutsuz etti. Yani İrem hanımın ölmesi mi gerekiyor. Başına ciddi bir şeyin mi gelmesi mi gerekiyor. Adam şuan elini kolunu sallaya sallaya aramızda geziyor. Dünyanın en iyi yasalarına da sahip olsak, uygulayıcılar bu yasaları uygulamazsa problem hiçbir zaman çözülmeyecektir”