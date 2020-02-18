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Burdur'da mide kanseri tedavisi gören İrem, kurtarılamadı

2.5 yıldır kanserle mücadele veren İrem'in ölüm haberi sevenleri üzüntüye boğdu.

DHA | 18.02.2020 - 11:40..
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Burdur'da 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konulan ve çeşitli hastanelerde tedavi gören 19 yaşındaki İrem Ayvalı'dan kötü haber geldi.

ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem, fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İrem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'da mide kanseri tedavisi gören İrem, kurtarılamadı

"BENİM MELEĞİM ÇOK MÜCADELE ETTİN "

Tedavisinin başlarında 'Gelecek güzel günlere emanet ' sloganıyla düzenlenen gecede İremle bir araya gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ölüm haberinin ardından bir mesaj yayınladı.

İrem ile beraber olduğu fotoğrafını paylaşan Ercengiz, "Sevgili İrem, benim meleğim, çok mücadele ettin, çok acı çektin en son uğradığımda, 'Ne olur beni bırakma Ali Amca' deyişin kulaklarımdan gitmiyor, daha yapacak çok puzzle vardı. Belki acıların dindi, huzura kavuştun ama ben çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun yavrum, huzur içinde uyu." dedi.

Burdur'da mide kanseri tedavisi gören İrem, kurtarılamadı

Burdur'da mide kanseri tedavisi gören İrem, kurtarılamadı

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