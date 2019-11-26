İrem Sak'tan Haluk Bilginer paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan İrem Sak, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"TOZUNU ALMAYA GİDERİM"

Sak, bu defa da Haluk Bilginer’le ilgili bir paylaşıma imza attı. Dün akşam Amerika’da gerçekleştirilen Emmy Ödül Töreni’nde başrolünde yer aldığı Şahsiyet dizisi ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kaldıran Haluk Bilginer’in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Sak, Bilginer’in kazandığı ödülle ilgili olarak şu satırları yazdı: “İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle ordayım derim”