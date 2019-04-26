Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan Atlasglobal Havayolları'na ait yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personel arasında gerginlik yaşandı.

Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen bir kadın yolcunun ırkçı ve küfürlü tepkisi de kameralara yansırken, olaya şahit olan oyuncu Serkan Balbal yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği

"ŞAHİT OLURUZ"

Irkçı hakaretlere ve küfürlere maruz kalan görevli personel Tuğçe Selvi'nin yine alttan alarak şikayetçi olmadığını belirten Balbal, personelin şikayetçi olması halinde eşiyle birlikte şahit olmaya hazır olduklarını belirterek çağrıda bulundu.





