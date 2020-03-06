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Irkçı Yunanlar sınıra indi

Mültecilere işkence uygulayan Yunan güçlerine destek Avrupalı ırkçılardan geldi.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 09:20..
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Irkçı Yunanlar sınıra indi

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmek için mücadele ediyor.

Sınırı geçmek isteyen mültecilere karşı orantısız güç kullanan Yunan güçlerine, ırkçılar da katıldı.

IRKÇILAR SINIRDA

Mültecileri ülkelerinde istemeyen ırkçı grup, Yunan sınırına gelerek nöbet tutmaya başladı.

Irkçı Yunanlar sınıra indi

Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 mülteci hayatını kaybetmişti.

Irkçı Yunanlar sınıra indi

Irkçı Yunanlar sınıra indi

Irkçı Yunanlar sınıra indi

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