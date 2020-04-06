İrlanda Başbakanı, koronayla mücadelede doktorluk yapacak

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, koronavirüs salgını nedeniyle gerçek mesleği olan doktorluğa geri dönme kararı aldı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Varadkar'ın haftanın bir günü kendi uzmanlık alanında çalışacağı belirtildi.

41 yaşındaki siyasetçi, İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi'nin (HSE) çatısı altında görev yapacak, haftanın diğer günleri başbakanlık görevini yürütecek.

DOKTOR OLARAK ÇALIŞACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakanlık sözcüsü, "Ailesinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa bu alanda yardımcı olmak istiyor." dedi.

Leo Varadkar'ın, pazar günleri doktor olarak telefon üzerinden hastalara danışmanlık yapması bekleniyor.

İRLANDA'DA SON DURUM

4 bin 994 koronavirüs vakası görülen ülkede, şimdiye kadar 158 kişi yaşamını yitirdi.

(Leo Varadkar)