İrlanda Başbakanı'ndan ünlü şarkıcıya aşk mektubu

Birçok şarkısıyla milyonların kalbini çalan Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue ile ilgili yeni bir iddia, dış basında bu hafta yerini aldı.

İddiaya göre; İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, 2018 yılında Dublin'de konser vermek için ülkeye gitmeye hazırlanan Minogue'a, antet kağıdın üzerine yazılmış bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

"ŞAHSEN İRLANDA'YA HOŞ GELDİNİZ DEMEK İSTERİM"

Mektubunda Varadkar, "Sevgili Kylie, Dublin'deki konserin öncesinde size yazmak istedim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir hayranınızım! Anladığım kadarıyla Merrion Otel'de kalıyorsunuz, orası hükümet binalarındaki ofisimin karşı sokağında. Eğer isterseniz şahsen İrlanda'ya hoş geldin demek isterim." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Ancak, boğazındaki rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının konseri iptal olmuştu. Aralık ayında konser veren Minogue, o tarihte İrlanda Başbakanı ile yemek yedi. Yemek sonrası açıklama yapan Başbakan, "Yemek yoktu, sadece içki içtik ve ben ödedim. Bunu kanıtlayacak faturam var." ifadelerini kullandı.

MEKTUP TALEP ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

​Mektup, Extra.ie sitesinin bilgi edinme özgürlüğü gerekçe gösterilerek yapılan başvuru üzerine ortaya çıktı.

Bilindiği üzere İrlanda Başbakanı bir eşcinsel. Geçtiğimiz ay, LGBT ayrımcılığı konusunda ABD'li yetkilileri sıkıştırmasıyla gündeme gelmişti.