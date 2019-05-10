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İrlanda, küresel ısınmaya karşı olağanüstü hâl ilan etti

İngiltere’den sonra İrlanda da küresel ısınmaya karşı olağanüstü hâl ilan ettiğini açıkladı.

DHA | 10.05.2019 - 12:17..
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İngiltere’de ana muhafeletteki İşçi Partisi’nin başındaki Jeremy Corybn’in, İngiltere Parlamentosu’na sunduğu ‘iklim için olağanüstü’ hâl tasarısı geçtiğimiz hafta kabul edilmişti.

İrlanda da 2030 yılına kadar karbondioksit gazından tamamıyla kurtulmayı amaçlıyor. Ülkedeki bazı belediyeler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için elektrikli otomobil merkezleri kurulması ve çevreye duyarlı sürdürülebilir evler yapılması sözü verdi.

"OLAĞANÜSTÜ HÂLİN ANLAMI YOK"

İrlanda Yeşiller Partisi lideri Eamon Ryon, harekete geçmeden olağanüstü hâl ilan edilmesinin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

İrlanda ‘iklim değişikliği performans endeksinde’ 56 ülke arasında 48’inci sırada yer alıyor. Ülke, 40.84 - 60.65 puan aralığında olan Avrupa ortalamasının altında seyrediyor.

İrlanda, küresel ısınmaya karşı olağanüstü hâl ilan etti

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