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İrlanda'da ilginç cenaze töreni

Shay Bradley isimli İrlandalı, cenaze töreni sırasında ölmeden bıraktığı mesajıyla herkesi kırdı geçirdi.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 14:17..
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İrlanda'da, sıra dışı bir cenaze töreni yaşandı.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir kanser tedavisi gören Shay Bradley, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ancak Bradley'nin cenaze töreninde hazırladığı sürpriz, orada bulunanları şaşkınlığa uğrattı.

İrlanda'da ilginç cenaze töreni

BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Ölmeden önce ses kaydı yapan İrlandalı adam, kızına bu ses kaydını cenaze töreni sırasında açmasını istedi. Kızı da babasının bu vasiyetini yerine getirdi.

Ses kaydı yapıp, cenazesinde konuşan adam VİDEO

"SON KEZ HOŞÇA KALIN DEMEK İSTEDİM"

Kızı, ses kaydını tören sırasında açtı ve herkesi kahkahalara boğdu. Bradley, bu ses kaydında, "Herkese merhaba, son kez hoşça kalın demek istedim. Hey çıkarın beni buradan, ben neredeyim?. Orda mısınız, sesimi duyuyor musunuz, burası çok karanlık, lütfen." dediği duyuldu.

İrlanda'da ilginç cenaze töreni

İrlanda'da ilginç cenaze töreni

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