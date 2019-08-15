İrlanda'da ünlü dövüşçü barda yaşlı adamı yumrukladı

İrlanda'nın başkenti Dublin’deki bar kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçü Conor McGregor'ın, barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü.

VERDİĞİ İÇKİYİ REDDEDİNCE YUMRUKLADI

Yaşlı adam, McGregor’un koyduğu içkiyi içmeyince McGregor, yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık McGregor’u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.

Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor, ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak’ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı, telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.

















