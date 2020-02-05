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Irmağa atlayan kızının peşinden gitti

Samsun’da 16 yaşındaki kızının ırmağa atladığını gören baba, çocuğunu kurtarmak için ırmağa girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İHA | 05.02.2020 - 09:41..
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Samsun'un Terme ilçesinde erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G. Günal, ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı.

Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal ise kızını kurtarmak için ırmağa girdi.

Irmağa atlayan kızının peşinden gitti

BABA ARANIYOR

Köprüden atlayan kız çocuğu, ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ve polis ekipleri tarafından G. Günal mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Gürsel Günal için ise Samsun’dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başladı.

Irmağa atlayan kızının peşinden gitti

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba Günal için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, “Yaşanan olayda Gürsel Günal isimli vatandaşımız, suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi.” diye konuştu.

Irmağa atlayan kızının peşinden gitti

Irmağa atlayan kızının peşinden gitti

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