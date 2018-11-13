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Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a aşk göndermesi

Oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından yaptığı aşk paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 08:13..
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ÜÜ

Mustafa Sandal, geçen haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Geçen günlerde yüzünün yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu konuşulmuştu. Ancak Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal olduğu iddia edildi.

"AŞKIN ÇEŞİTLERİ VARDIR"

Tam da bu iddialar tazeliğini korurken Yağmur Ünal'dan aşka dair bir paylaşım geldi. İki çeşit aşk olduğunu söyleyen Ünal'ın satırları şöyle: ''Birkaç çeşit aşk vardır. Biri bencil, cimri, açgözlü ve egoistçedir ve sevgiyi kibri uğruna harcar! Bu kötü ve çirkin türden bir aşktır. Bir diğeri, içindeki iyi her şeyin, nezaketin, düşünceliliğin ve saygının taştığı bir aşktır. Bu yalnızca toplumsal alandaki saygılı davranışlar değil, bir başka insanı biricik ve kıymetli gördüğün daha yüce bir saygıdır. İlki seni hasta, küçük ve zayıf yapabilir fakat ikincisi içindeki gücü, cesareti, iyiliği ve hatta sahip olduğunu bilmediğin bilgeliği ortaya çıkarabilir.''

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a aşk göndermesi

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a aşk göndermesi

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