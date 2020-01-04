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Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

Antalya Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan gence ait olduğu tespit edildi. Genci, babası kolundaki Türk bayrağı dövmesinden tanıdı.

DHA | 04.01.2020 - 10:57..
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Antalya'daki Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

DALGIÇLAR KARAYA ÇIKARDI

Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

KOLUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, durumu Turgut Yiğit'e haber verdi. Morga gelen Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yiğit'in cenazesi, Gündoğmuş ilçesinde toprağa verildi.

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