Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni

1 Liselilerden engelliler için yeni icat Düzce’de Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören 2 lise öğrencisi işitme engellilerin hayatta daha hızlı iletişim kurması için sesi yazıya çeviren gözlük yaptı.

2 Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeş, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştı.

3 Tarikatlar kurumlara sızıyor iddiası Bakan Gül'e soruldu Adalet Bakanı Gül, hiçbir yapıya izin verilmediğini devlet memurlarının sadece amirlerinden izin alacağını söyledi.

4 Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti Antalya Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan gence ait olduğu tespit edildi. Genci, babası kolundaki Türk bayrağı dövmesinden tanıdı.

5 Ofsayta 12 cm'lik esneklik UEFA’nın ofsayt kuralı üzerinde çalışma yaptığı ve 12 cm’ye kadar olan ihlallerde gol kararını değiştirmeyeceği belirtildi.

6 Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi Bursa’da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi, polis ekiplerince yakalandı.